Il Thun Shop del Centro Torri vince la gara fra 120 negozi della catena in Italia

Il negozio Thun del Centro Torri ha vinto il “X-Mas Game”, organizzato dalla catena. Parma si è classificata al primo posto nella sfida che ha coinvolto più di 120 negozi di proprietà e oltre 650 collaboratori della Thun in tutta Italia.



Oltre che per le performance, lo staff si è distinto per l’accoglienza dei clienti, la gentilezza, i sorrisi e il sostegno ai progetti della Fondazione Lene Thun (impegnata nell’offrire laboratori permanenti di ceramico terapia nelle oncologie pediatriche) a testimonianza del fatto che si può avere successo e “fare bene” anche "facendo del bene".



“Abbiamo deciso di organizzare un contest per i collaboratori dei nostri negozi – commenta Chiara Volonghi, direttore Risorse umane di Thun Spa - Lenet Group - articolato non solo sui risultati di vendita, che sono molto importanti, ma anche sugli elementi qualitativi, quali il servizio e altri indicatori che ci danno il segno della professionalità del nostro personale. Il team di Parma è stato straordinario, settimana dopo settimana, nonostante le difficoltà, ha fatto del suo meglio per raccogliere i punti in palio e per questo è stato premiato”. Lo staff del negozio vincente si è aggiudicato, oltre ai complimenti della Direzione, un premio in denaro di oltre 8 mila euro.



Il Thun Shop di Parma chiude il 2021 con una crescita del 30% rispetto allo scorso anno, classificandosi tra i migliori negozi del Nord Italia.



Lo staff del Thun Shop del Centro Torri è guidato da Alessandra De Sario assieme a Giovanna Padroni, supportate da Giorgia Orfano, Tania Pozzoli e Patrizia Lacertosa Fiasco.