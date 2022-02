NexumStp con F&M per le Pmi parmensi

È stato firmato l'accordo per l'ingresso di F&M Group in NexumStp. Le due grandi realtà di consulenza aziendale si associano per offrire servizi sempre più diversificati e completi in modo efficiente a imprenditori e aziende. In un momento economico complesso, soprattutto per le PMI, l'obiettivo delle due società è accompagnare i propri assistiti verso la costruzione di un business solido e sano. I vantaggi di questa operazione saranno tangibili anche per le imprese della provincia di Parma, data la presenza di quattro business unit di F&M Group nell'area.

F&M Group conta oggi, insieme allo studio BD & Partners che ha sede a Roma, circa 150 tra dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, amministrativi e dipendenti, ed è presente in 15 province principalmente del Nord Italia. Le aree di attività, gestite da 26 business unit, spaziano da quelle più tradizionali legate alla sfera amministrativa, fiscale e del lavoro ai servizi ad alto valore aggiunto di tipo strategico direzionale, con competenze specialistiche in ambito societario e fisco, bilancio e contabilità, finanza aziendale, consulenza del lavoro, M&A.

Il socio fondatore e amministratore di F&M Group, Massimo Scaglioni, commenta: «La forza di questo accordo consiste nell'unione di professionalità diverse che si completano dando vita a un modello unico nel suo genere: con NexumStp condividiamo questo modello e la visione di consulenti in grado di affiancare gli imprenditori a livello territoriale in modo personalizzato, ma con gli strumenti e le opportunità di un grande operatore. Vantaggi che oggi sono raddoppiati grazie a questa unione».