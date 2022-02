"Abbiamo un cuore in comune":  Emil Banca aiuta i territori più sostenibili

Dopo il successo del 2021, che ha visto la partecipazione di oltre 90 comuni emiliani, Emil Banca si appresta a lanciare la seconda edizione di "Abbiamo un cuore in comune" che quest'anno si impreziosisce di uno strumento potenzialmente molto utile.

Con un incontro online, mercoledì 23 febbraio alle ore 10 (per richiedere il link di accesso è possibile inviare una mail a eventi@labidee.it) sarà presentato a tutti gli enti pubblici dei 63 Comuni in cui è presente una filiale della Banca il progetto nato per affiancare realtà pubbliche nella promozione territoriale e per aiutarle a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Dettagli e regolamento completo su https://emilbancatour.it/abbiamo-un-cuore-in-comune/

Ufficio Sviluppo Territorio e Sostenibilità: sostenibilita@emilbanca.it



Ogni Ente pubblico (dal progetto sono esclusi i comuni capoluoghi che si suppone abbiano già la struttura organizzativa per operare in questo campo) potrà invitare un’associazione privata del territorio per aiutarla a finanziare attività legate ai temi della sostenibile economica, sciale ed ambientale.

Ad ogni partecipante, Emil Banca offrirà la possibilità di seguire un corso sul crowdfunding di sei ore (in tre giornate) gestito da professionisti di Ginger (la piattaforma bolognese con il più alto tasso di campagne di successo in Italia). A tutti gli iscritti che completeranno il corso, Emil Banca offrirà gratuitamente anche la pubblicazione della campagna sulla piattaforma di Ginger e l’affiancamento dei professionisti dell’associazione per la buona riuscita del progetto. Infine, una Commissione di esperti selezionerà i cinque progetti più aderenti all’Agenda 2030 e con il maggiore impatto sul territorio, sulla comunità o sull’ambiente (partendo dalla valutazione della fattibilità e dell’efficacia della campagna di crowdfunding) che verranno sostenuti direttamente dalla Banca e a cui sarà offerto anche il sostegno di Ercole Tv per la realizzazione dei video che accompagneranno la campagna di raccolta fondi.



Grazie ai corsi sul crowdfunding attivati dal 2016 ad oggi ed offerti agli enti del terzo settore della regione sono state attivate 101 campagne su ideaginger.it che in tutto hanno coinvolto quasi 17 mila e 500 sostenitori e che complessivamente hanno raccolto 1 milione di euro. La percentuale di campagne di successo è del 100 per cento, quasi una campagna su due ha raccolto molto più di quando inizialmente richiesto.