Commercio con Russia e Ucraina: sospesi i carnet Ata

La Camera di commercio di Parma ha reso noto che, "in considerazione dello stato di guerra tra Federazione russa e Ucraina e in attesa di conoscere nel dettaglio le sanzioni che saranno adottate dall'Unione europea, si ritiene necessario sospendere in via preventiva il rilascio dei carnet ATA per merci destinate nei Paesi in questione. Sul nostro sito www.pr.camcom.it gli aggiornamenti in tempo reale e le specifiche sui carnet ATA. Per informazioni: commercioestero@pr.camcom.it".