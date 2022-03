Consultazione della Commissione europea sulla Sicurezza informatica: ultimi giorni

Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione a una consultazione della Commissione europea che intende verificare l’interesse delle PMI relativo alla Sicurezza Informatica (Cybersecurity).

Con questa consultazione, la Commissione intende comprendere meglio l'ecosistema della sicurezza informatica in Europa per valutare la necessità di una piattaforma europea di investimento per la cybersecurity (ECIP) per fornire finanziamenti aggiuntivi al settore.

La consultazione è rivolta alle aziende attivamente impegnate nel mercato della sicurezza informatica (microimprese, PMI, società a media capitalizzazione e grandi aziende) e aiuterà a comprendere meglio il settore della sicurezza informatica in Europa, in particolare le sfide per le aziende di questo settore che mirano a crescere e imporsi nei mercati.

Le risposte saranno trasmesse alla Commissione Europea esclusivamente in forma anonima tramite apposita banca dati.

Per partecipare alla consultazione è possibile compilare, entro il 3 marzo 2022, il questionario online al link: https://forms.gle/1bdHmUaUG6RUVSmS6

Per informazioni e invio questionari: Valentina Patano tel. 051-6377034 e-mail: simpler@rer.camcom.it.