Imprenditorialità e innovazione: "Le Village" incontra gli studenti del liceo Sanvitale

È stato presentato a più 400 studenti del liceo Sanvitale di Parma l’ecosistema di innovazione del Gruppo Crédit Agricole, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche dell’innovazione, dell’imprenditorialità e dell’importanza della collaborazione e del networking.

L’incontro, promosso da Le Village by CA Parma e Liceo Sanvitale, ha visto anche la partecipazione di Good Sustainable Mood, startup ospitata presso Le Village Parma, che si occupa di moda sostenibile e grazie a un team di professionisti, che ricerca e testa i tessuti più innovativi, ha ri-disegnato la relazione tra consumatore finale e filiera produttiva, riducendo il più possibile l’impatto ambientale.

Come ha precisato il dirigente del liceo Sanvitale, Andrea Grossi, in apertura dell’incontro, il mondo delle start up offre ai ragazzi un’idea positiva e motivante del mondo del lavoro e li chiama a mettersi in gioco e ad accettare il rischio, facendo leva su tenacia, rigore e creatività. Dopo una prima descrizione di quello che è una startup e come questa abbia un ruolo importante in un contesto economico che sta transitando sempre di più verso le nuove tecnologie emergenti, Armando Cipelli – Direttore di Le Village by CA Parma - ha sottolineato anche come queste imprese debbano essere intese anche come nuovi bacini di occupazione e crescita per i territori che le ospitano.

Le Village è un progetto nato a Parigi nel 2014 che oggi è presente con più di 40 spazi di lavoro in Francia, Italia e Lussemburgo. In Italia, dopo la prima apertura a Milano, Crédit Agricole Italia ha aperto il suo secondo Village a Parma con il sostegno dei soggetti istituzionali e industriali più importanti del territorio, e si sta concludendo anche la prossima apertura di Le Village by CA Trviveneto a Padova.

La collaborazione tra Le Village by CA Parma e il liceo Sanvitale di Parma è un esempio virtuoso di come l'interazione tra iniziative pubbliche e private possa generare un impatto tangibile sul territorio in cui si inseriscono. Momenti di contatto come questo sono importanti per rafforzare la cultura imprenditoriale del territorio in cui i Village sono ubicati, dando la possibilità a giovani ragazzi di affacciarsi a una realtà ai più sconosciuta, ma che può aiutarli a tracciare il sentiero della loro crescita personale e professionale.