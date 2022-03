Garofalo Health Care (Dalla Rosa Prati): positivo il bilancio 2021

Garofalo Health Care (che a Parma ha il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati) ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi consolidati in crescita del 34,5% a 283,7 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un rialzo del margine operativo lordo del 56% a 53,1 milioni, mentre l’utile netto è salito del 59,9% a 18,8 milioni.

Quanto all’intero esercizio, il Gruppo attivo nella sanità prevede di «poter continuare nel suo percorso di crescita anche su base organica, con ricavi e margine operativo lordo rettificato superiori al 2021 anche a parità di perimetro». Confermata la prospettiva strategica di «crescere anche per linee esterne, attraverso acquisizioni di strutture di eccellenza con performance non diluitive, anche in prospettiva».