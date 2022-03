In un webinar la guida per compilare e presentare il Mud 2022

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna in collaborazione con in collaborazione con la Sezione territoriale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e il supporto tecnico di Ecocerved promuovono due seminari in modalità webinar rivolti alle imprese sulla compilazione e presentazione del MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale.

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell’anno precedente. La dichiarazione deve essere presentata alla Camera di commercio di riferimento entro il 21 maggio 2022.

I due webinar sono in programma mercoledì 23 marzo e giovedì 14 aprile, entrambi dalle 9.30 alle 12.30, con docenti le esperte ambientali Manuela Masotti e Cinzia Sforzin di Ecocerved.

L’obiettivo è supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di rifiuti nella compilazione e nella presentazione corretta del MUD che va inviato on-line alle Camere di commercio attraverso la modalità semplificata dal sito https://mudsemplificato.ecocerved.it o per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it

Destinatari del webinar sono imprese ed enti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD, associazioni di categoria e consulenti dell’Emilia-Romagna.

Programma

Normativa e soggetti obbligati

Modalità di compilazione e presentazione della domanda

MUD semplificato

Il MUD dei produttori

Il MUD dei trasportatori e degli intermediari

Il MUD dei gestori

Comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, materiali

Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione

L’iscrizione al webinar è gratuita e deve essere effettuata dal sito della Camera di commercio competente per territorio a cui richiedere informazioni, oltre che a Unioncamere regionale.

tel. 051 6377034 e-mail:valentina.patano@rer.camcom.it

Le principali novità per il 2022 riguardano:

* l’inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda “Riciclaggio”;

* i soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche;

* la revisione della scheda costi di gestione della Comunicazione Rifiuti Urbani.