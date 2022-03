Lo smart working verso la fine dell'emergenza: webinar con gli esperti

Legacoop Emilia Ovest organizza e promuove il webinar “Lo smart working - Verso la fine dell’emergenza: vincoli e opportunità” sullo stato e l’evoluzione dello smart working e le sue applicazioni, in programma venerdì 25 marzo alle 10.

Con la fine dello stato di emergenza, progressivamente termineranno anche le modalità semplificate per l'adozione dello smart working.

Il lavoro agile non sarà più solo un necessario adeguamento organizzativo dovuto all’impossibilità di svolgere il proprio lavoro presso l’abituale sede aziendale ma diventerà una scelta condivisa fra le organizzazioni e i dipendenti. Sarà necessario capirne le implicazioni normative e procedurali, adeguare le dinamiche organizzative, prevederne i riflessi sui rapporti di lavoro, farsi aiutare da esperienze già fatte.

Interverranno Matteo Rinaldini e Anna Chiara Scapolan docenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, rispettivamente con le relazioni “La regolazione del lavoro agile, novità e prospettive” e “Coinvolgimento e responsabilizzazione sui risultati”, Alberto Rozza dello Studio Bonati MG Consulting sul tema “Il contratto individuale: forma, contenuti e conseguenze”, e Milco Traversa, Direttore HR Coop Alleanza 3.0, che racconterà “L’esperienza dello smart working strutturato in azienda”. Modera Alberto Araldi Responsabile Area Servizi di Legacoop Emilia Ovest che dichiara: “Con questo webinar intendiamo favorire alcune importanti riflessioni per affrontare il ritorno ad una normalità che non sarà più quella pre-pandemia”.

Info: legacoop@legacoopemiliaovest.it