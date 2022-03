Cybersecurity: un webinar gratuito per le imprese

Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il terzo appuntamento è in programma mercoledì 30 marzo (ore 15-17) sul tema “Cybersecurity: meglio pensarci prima” con la collaborazione delle Camere di commercio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Relatore sarà il professor Massimo Carnevali.

L’incontro si rivolge alle imprese interessate ad argomenti di “sicurezza dei dati”.

Senza farsi prendere dal panico, è opportuno per un’impresa comprendere quali sono gli strumenti/metodologie, le tecnologie, le modalità operative e i comportamenti per limitare il rischio della perdita o della sottrazione del dato ad un valore accettabile.

La sempre maggiore diffusione di Internet e la sua pervasività nel nostro modo di comunicare e interagire pone infatti in primo piano il tema della sicurezza informatica. Nel webinar sarà possibile capire quali sono le principali minacce e vulnerabilità a cui le aziende sono quotidianamente esposte, le buone pratiche da seguire e le soluzioni tecnologiche disponibili per aumentare la sicurezza dei dati in azienda.

Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_Xu3R0Ho-RsucxuNAe295aA

Dopo l’iscrizione, il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione il giorno precedente al webinar.

Gli incontri formativi on line proseguiranno nel mese di aprile, a partire da giovedì 7 sul tema “Green e digitale, la sfida della doppia transizione”.

Programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni alla pagina web: https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/seminari?fbclid=IwAR2KRrzlU7D1cE4_I30wVnr40zGiuKJn8Xc5BL_PKAVeVxFLEHDwSPar7ag

Iscrizioni per Parma:

Camera di commercio di Parma, ufficio PID, email: pid@pr.camcom.it, tel. 0521 210247. 203. 246