L'Agenzia delle Dogane "conquista" Cibus con il Laboratorio chimico

Successo per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) a Cibus 2022.

L'Adm sottolinea gli "ottimi riscontri avuti nel consolidare la propria immagine sul territorio e diffondere le attività istituzionali svolte, con particolare riferimento al ruolo fondamentale nella lotta alla contraffazione, illustrate con professionalità dai funzionari dell’Agenzia".

Risultati positivi nei quattro giorni di fiera anche per il corner informativo dedicato al Laboratorio Chimico: "I visitatori - dice l'Adm - sono stati attratti dalle approfondite spiegazioni fornite dai funzionari e dalle analisi del settore del vino, delle bevande e di altri prodotti alimentari finalizzate alla determinazione dell’imponibilità fiscale. Particolarmente apprezzata da studenti universitari e degli istituti scolastici locali, fra i quali la Scuola per l’Europa di Parma, la dimostrazione per la valutazione organolettica (Panel Test) sugli oli d’oliva con assaggio guidato".