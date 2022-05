Lactalis, le strategie e i programmi. Elom Musk: è vera gloria?

Nell'inserto Economia in edicola domani con la Gazzetta raccontiamo le strategie di Lactalis in Italia con un'intervista ai 4 manager delle business unit italiane, a partire da Parmalat. Focus su Elon Musk dopo la conquista di Twitter: è vera gloria? L'azienda della settimana è Omigrade. Per «La parola all'esperto» inviate i quesiti a esperto@gazzettadiparma.it.