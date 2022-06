Meta, la Sandberg si dimette. Era il braccio destro di Zuckerberg

Sheryl Sandberg lascerà in autunno dopo 14 anni Meta, la società che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp. Sandberg era Chief Operating Officer della società (Coo) L’annuncio è affidato a un lungo post su Facebook. «Quando ho incontrato Mark non stavo cercando un lavoro, e non avrei mai immaginato che l’incontro mi avrebbe cambiato la vita. Essere vicino a Mark in questi 14 anni è stato un onore e un privilegio», scrive Sandberg. «E' stata una decisione che non ho preso alla leggera. Voglio fare più spazio alla filantropia e alla mia fondazione», aggiunge.

Javier Olivan assumerà l’incarico di chief operating officer di Meta, prendendo il posto della Sandberg. Lo annuncia Mark Zuckerberg. «É la fine di un’era. Mi mancherà alla guida della società», afferma Zuckerberg riferendosi al passo indietro di Sandberg.

Meta ha chiuso in calo a Wall Street con il passo indietro della Sandberg. I titoli hanno perso il 2,58% alla chiusura del mercato.