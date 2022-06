Good Food Makers, Barilla e plug and play alla ricerca di idee e talenti

Barilla rinnova e rafforza il suo impegno per l'innovazione nel food con Good Food Makers, acceleratore globale per startup Ag - tech e Food - tech, che con le loro idee plasmeranno il futuro (più sostenibile) dell’alimentare. Le iscrizioni saranno aperte da domani e fino al 22 luglio sul sito Good Food Makers. Le idee innovative ricercate per l’edizione 2022 vertono su 4 ambiti: 1. Agro Tech: soluzioni innovative per migliorare le pratiche agronomiche e la gestione della qualità e della sicurezza alimentare (per esempio, robotica, droni, sistemi di monitoraggio, intelligenza digitale, analisi dei dati AI...); 2. Prodotto e servizio: soluzioni per premiumizzare l’esperienza del delivery di pasta box; 3. Produzione sostenibile: utilizzo di sistemi di Inte lligenza Artificiale per ridurre i consumi energetici; 4. Innovazione tecnologica: con focus sull'essiccazione della pasta e la cottura dei prodotti da forno, per migliorare efficienza, qualità e/o fornire nuove caratteristiche sensoriali.