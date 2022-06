Rossetti (Pinalli profumerie): "La relazione fra azienda, clienti e partner è al centro del nostro successo"

“La nostra formula vincente? Aver instaurato un ciclo virtuoso tra azienda, clienti e partner, dove al centro c’è la relazione e la capacità di affrontare costantemente il cambiamento”.

Raffaele Rossetti, amministratore delegato di Pinalli, ha raccontato ieri a Parma presso Le Village by Crédit Agricole la storia e il percorso della prima catena italiana di profumerie, durante l’evento “Meet the Champions”, un dialogo tra alcuni imprenditori con Isidoro Trovato, giornalista del Corriere della Sera, e con Caterina Della Torre, project Leader ricerca Champion 2022.

Quest’anno, per la prima volta, Pinalli - quartier generale a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) e ben tre punti vendita a Parma - è entrata nel novero delle imprese Champions, una speciale graduatoria stilata dal Centro Studi ItalyPost per L’Economia del Corriere della Sera, che seleziona le aziende italiane di eccellenza che hanno performato meglio negli ultimi sei anni.

“Questo riconoscimento premia i nostri sforzi e la nostra strategia, che ci hanno reso uno dei più importanti retailer nel Beauty & Personal Care in Italia. Intendiamo proseguire in questa direzione, per crescere ancora”, ha sottolineato Rossetti.

Negli ultimi 4 anni l’azienda ha avviato un percorso di crescita ben evidenziato dai numeri: i punti vendita Pinalli sono passati da 39 ai 60 attuali in sette regioni ed il fatturato è aumentato in media del 15% annuo, passando dai 55 milioni del 2017 ai quasi cento milioni del 2021. In deciso incremento anche il numero dei dipendenti, da 140 a 400, e quello dei clienti da 287.000 a 542.000. “La strategia adottata negli ultimi anni – ha concluso Rossetti - ci ha permesso di consolidare la leadership in termini di fatturato e numero di store. Punto cardine del nostro modello di business è la prossimità: i negozi si trovano principalmente nei centri storici di città di piccole/medie dimensioni, il che permette di conservare nel tempo la capacità di creare relazioni sincere con la clientela e di rimanere un riferimento per consigli reali e personalizzati. Un altro pilastro è l’omnicanalità: Pinalli è stata una delle prime aziende del settore a credere nel canale e-commerce già nel 2012 ed oggi la piattaforma di vendita online - recentemente rinnovata - è tra le prime del mercato. La strada che abbia tracciato prevede ora ulteriori investimenti per potenziare la nostra presenza sul territorio e i servizi alla clientela”.