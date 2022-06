Parma Alimentare: le eccellenze della nostra tavola fanno ritorno a New York

Dopo una pausa forzata di due anni a causa della pandemia da Covid-19, Parma Alimentare vola nuovamente negli Usa, a New York, per partecipare al Summer Fancy Food Show, in programma dal 12 al 14 giugno, appuntamento trade in Nord America dedicato al mondo del food e del beverage. Sono oltre 34.000 i visitatori professionali che affolleranno i padiglioni della manifestazione, passando in rassegna i prodotti di oltre 2.500 espositori, in rappresentanza di 50 Paesi. La squadra ducale, capitanata da Parma Alimentare, sarà composta da sei aziende specializzate nella lavorazione di prosciutto, pomodoro e conserve alimentari. Per il sistema agroalimentare parmense il mercato Usa è un partner strategico: tra il 2009 e il 2019 è aumentata la quota di importazioni food di fascia premium, passando dal 7,5 all’8,5%. Il 12 giugno a New York arriverà anche una delegazione istituzionale della Regione col presidente Stefano Bonaccini e l’assessore all’Agricoltura e all’Agroalimentare Alessio Mammi, in occasione della presentazione del programma 'Made in ER'.