Le alici Rizzoli premiate a New York con il prestigioso Italian Food Awards USA 2022

Nuovo premio internazionale per Rizzoli Emanuelli.

La più antica azienda di conserve ittiche italiana ha ricevuto il prestigioso Italian Food Awards USA 2022 per i nuovi Filetti di Alici Mar Mediterraneo, sviluppati esclusivamente per il mercato americano, dove Rizzoli ha recentemente inaugurato la nuova sede operativa Rizzoli Corporation of America.

I Filetti di alici Mar Mediterraneo sono stati riconosciuti, da una giuria di buyer internazionali, come il prodotto italiano più innovativo lanciato sul mercato statunitense nella categoria “Conserve e Salse”.

Il riconoscimento è stato assegnato durante la quarta edizione dell’evento Italian Food Awards Usa, organizzato dal gruppo Food.

Il premio si distingue per la selezionata giuria di operatori internazionali che operano sul mercato americano e giudicano i prodotti su parametri quali l'innovazione di prodotto, il packaging e l'attenzione alla sostenibilità. Alcuni membri della giuria hanno partecipato e premiato in prima persona le aziende vincitrici. “Siamo davvero entusiasti di questo riconoscimento che valorizza l’innovazione dei nostri Filetti di Acciughe del Mar Mediterraneo. Per noi di Rizzoli la qualità è da sempre al centro dei nostri prodotti, dalla selezione della migliore materia prima alla lavorazione rigorosamente a mano.

Le acciughe Mar Mediterraneo sono pescate con metodo sostenibile, lavorate sul luogo di pesca quindi stagionate in botti per minimo 6 mesi poi racchiuse in un packaging ispirato allo stile della Dolce Vita italiana. Inoltre, sono certificate Italcheck, la certificazione di prodotto italiano che ne garantisce la qualità e consente di tracciare l’intera storia: dalla pesca alla tavola”, ha commentato Cinzia Romeo, Export Manager Rizzoli.