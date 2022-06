Lincotek fa shopping sul mercato americano

Lincotek, con sede a Rubbiano, acquisisce Hitemco, leader di settore nei rivestimenti industriali, e rafforza la sua già consolidata presenza nel mercato statunitense. La transazione include la quota di proprietà del 100% e comprende tutti i servizi e i processi offerti da Hitemco presso la struttura situata a Old Bethpage, NY, dai rivestimenti high-velocity oxygen fuel (HVOF), thermal plasma spray e diffusion coating allo sviluppo fino alla finitura delle superfici. Come risultato dell’acquisizione, Lincotek che conta oltre 1.500 dipendenti dislocati in 20 stabilimenti di produzione in Europa, Nord America e Asia, si troverà in una posizione unica offrendo ai mercati aerospaziale e IGT una serie di servizi integrati, la più completa fino ad oggi.

Questo vantaggio competitivo sarà supportato da un ulteriore stabilimento di 7500 metri quadrati e da una forza lavoro di 110 persone con la capacità di offrire questi servizi unici vicino ai suoi principali clienti americani, assicurando tempi di consegna più brevi. Riconoscendo la qualità del team di gestione di Hitemco e il lavoro svolto, Lincotek ne ha confermato la presenza per garantire una transizione senza interruzioni. Hitemco, fondata negli Stati Uniti nel 1974, gode di una posizione unica grazie al suo ampio mix di clienti e all’ampia base di prodotti qualificati in più segmenti industriali. L’acquisizione funge da piattaforma per Lincotek Surface Solutions per espandersi istantaneamente oltre i trattamenti superficiali dei motori a turbina.

«Questa è un’altra acquisizione di vitale importanza per noi», afferma Winfried Schaller, ceo di Lincotek Group, «poiché cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta e fornire la migliore partnership possibile per gli OEM. Hitemco ha una reputazione eccezionale in termini di qualità del servizio in molti segmenti del settore e siamo lieti di poter integrare le capacità di rivestimento a diffusione e spruzzatura termica dell’azienda con le nostre. Ai clienti sarà garantita la massima qualità possibile e il miglior servizio possibile». «Con la nostra acquisizione da parte di Lincotek sono entusiasta di entrare a far parte di una società che si abbina perfettamente a Hitemco da molti punti di vista, tra cui una forte attenzione al cliente, offerte di alta qualità e processi di turnaround rapidi», afferma Tom Hammond, Presidente di Hitemco. «L’accordo con Lincotek porterà ulteriori capacità, solidità finanziaria e un’impronta geografica più ampia alla nostra base di clienti, nonché la possibilità di fornire soluzioni avanzate alle esigenze dei nostri clienti».