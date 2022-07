Missione in Silicon Valley per 10 startup dell'Emilia-Romagna: aperto il bando

È aperto il bando dell'ottava edizione del Mindset Program, uno strumento nato con l'obiettivo di far conoscere alle startup dell'Emilia-Romagna il vero mindset della Silicon Valley e di creare nuove opportunità di business per le giovani imprese, preparandole all'internazionalizzazione e contribuendo a creare opportunità di crescita imprenditoriale sul territorio regionale.

Il programma si rivolge a startup innovative dell'Emilia-Romagna, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese regionale. La scadenza per inviare le candidature è il 29 luglio 2022 alle ore 18.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando alla pagina dedicata.

Questa ottava edizione si compone di due fasi, la prima online e la seconda in presenza in Silicon Valley. La prima avrà luogo a settembre 2022, prevede attività di formazione da remoto ed è indirizzata a 20 startup innovative. A conclusione di questa prima fase, ci sarà un'ulteriore selezione di 10 startup innovative che andranno in Silicon Valley per le attività in presenza nel novembre 2022. I 10 selezionati avranno accesso gratuito al programma che prevede: workshop su temi fondamentali per una startup (raccogliere investimenti, gestire le finanze, sviluppare il pitch perfetto, costruire collaborazioni sul mercato americano); visite a incubatori, acceleratori, grandi aziende, università e centri di ricerca della Silicon Valley; incontri ed eventi con venture capitalist, business angels, corporate funds e imprenditori.

La Regione Emilia-Romagna è presente in Silicon Valley fin dal 2015, anno in cui è stato attivato un Innovation Hub, gestito da ART-ER, con l'obiettivo di supportare startup e imprese innovative nell'approccio all'ecosistema innovativo mondiale per eccellenza e all'internazionalizzazione verso il mercato nordamericano. Dal 2018 inoltre la Regione, sempre attraverso ART-ER, ha esteso l'azione del proprio presidio a tutto il Nord America, con l'obiettivo di sviluppare nuovi contatti con specifici ecosistemi settoriali come Detroit per l'automotive e la meccanica, Boston per il biotech o Montreal per l'Intelligenza Artificiale.

Dal 2021 è attiva una collaborazione con Lombardstreet Ventures, realtà presente da diversi anni sul territorio statunitense per potenziare le attività a favore dell'ecosistema regionale dell'innovazione nella Bay Area.

Sono oltre un centinaio i soggetti regionali che hanno avuto accesso a programmi di sviluppo e internazionalizzazione nella Bay Area.