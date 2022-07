Un webinar sul libro bianco sulle priorità infrastrutturali

Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, presenta mercoledì 20 luglio dalle 15 in un webinar “Il libro bianco sulle priorità infrastrutturali” della regione.

Il documento contiene una sintesi di quanto emerso nei tavoli territoriali organizzati dalle Camere di commercio negli ultimi sei mesi con l’obiettivo di individuare le opere indifferibili e necessarie al sistema imprenditoriale per riprendere slancio e recuperare competitività.

Si tratta di un contributo di riflessione che restituisce una sintesi regionale di quanto emerso dall’attività di concertazione con le associazioni datoriali e altri stakeholder del territorio.

E’ parte integrante del progetto Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” che nel corso del precedente semestre, oltre ai tavoli tematici, si è sviluppato attraverso un ciclo di webinar, seminari informativi on line, dedicati alle imprese sull’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale, prosegue su temi di grande attualità

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e prendere parte all’incontro, è possibile collegarsi al link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U1Zz1GE2SpehxRUvS77fyQ

Per informazioni e iscrizioni, gratuite, consultare la pagina web https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/tavoli-di-confronto