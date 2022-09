Fotovoltaico, ricerca, collaborazioni e iniziative per la comunità: la sostenibilità di Parmacotto è FeelinGood - Video

Si chiama #FeelinGood il percorso di sostenibilità di Parmacotto Group. Un cammino che vuole mettere il benessere delle persone al centro, per farle stare bene a tavola, in azienda e nelle comunità in cui vivono.

Obiettivo del Gruppo è raggiungere una dimensione di benessere condiviso attraverso tre grandi aree di intervento che costituiscono i tre pilastri portanti del percorso: benessere dell’ambiente, benessere delle comunità, benessere a tavola. Perché il benessere coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e caratterizza la sua qualità della vita.

Al microfono di Andrea Violi, l'amministratore delegato di Parmacotto Andrea Schivazappa spiega il progetto.