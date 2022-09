Marco Giannetti è il nuovo direttore generale della parmigiana BE Solutions

Matteo Giannetti (48 anni), Responsabile business strategy & partnership di Credemtel (società 100% Credem specializzata in servizi e progetti digitali) ha assunto l’incarico di Direttore Generale della società Blue Eye Solutions (BE Solutions), controllata al 75% dalla stessa Credemtel.

L’incarico è stato assegnato a Giannetti nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione di BE Solutions presieduto da Fausto Sabini. La società ha sede a Parma ed è specializzata in gestione documentale, automazione dei processi ed intelligenza artificiale. Credemtel è entrata nel capitale di BE Solutions nel 2018 con una partecipazione del 20% e nel corso del 2021 è salita al 75% del capitale. Per Credemtel l’obiettivo di tale operazione è rafforzare la propria strategia di diversificazione di offerta attraverso un ecosistema di società partecipate e controllate che forniscano competenze specifiche e distintive. La

nomina di Giannetti consentirà un sempre più efficace ed efficiente coordinamento delle attività per l’attuazione dei piani progettuali aziendali e della forte interazione prevista con Credemtel e con il gruppo Credem.

“Oggi la digital transformation è per le aziende una grande opportunità per recuperare efficacia ed efficienza”, ha dichiarato Matteo Giannetti, Responsabile Business Strategy & Partnership di Credemtel ed ora Direttore Generale di Blue Eye Solutions. “Credemtel ha l’ambizione di diventare un interlocutore credibile e competente a 360°”, ha proseguito Giannetti, “per fare questo si sta strutturando con un ecosistema di eccellenze. La nostra sfida è integrarle al meglio per ottenere una proposta unica e distintiva sul mercato italiano”.