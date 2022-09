Gli ingredienti naturali del futuro: inaugurata la nuova "casa" di Hi-Food - Foto e video

Hi-Food, azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti funzionali di origine naturale, ha inaugurato il suo nuovo stabilimento a Pilastro di Langhirano. Un investimento da 20 milioni di euro per l'azienda ora parte del gruppo Csm Ingredients.

Un complesso di circa 6mila metri quadrati con spazi dedicati sia alla produzione sia all'attività di ricerca e sviluppo applicata ai settori food and beverage. Ricerca che si concentra sugli ingredienti ottenuti da materie prime naturali, per nuove applicazioni e per trovare sostitutivi, ad esempio, di zucchero, sale e uovo ma anche dei grassi di palma e animali, per prodotti vegani e a base vegetale.

Nella struttura trovano spazio un impianto di produzione totalmente automatizzato con una capacità produttiva pari a 15mila tonnellate all’anno di soluzioni di ingredienti funzionali e 8 laboratori attrezzati per la realizzazione di prototipi innovativi, prodotti da forno convenzionali e senza glutine, gelato, estrusi e proteine vegetali testurizzate, salse e sughi, ripieni per dolci e salati e prodotti a prevalenza vegetale.

La costruzione del nuovo stabilimento, realizzato in 24 mesi con un investimento di circa 20 milioni, è stata possibile grazie alla collaborazione di un consorzio di 10 imprese del territorio, che si sono occupate di tutti gli aspetti impiantistici e tecnologici generando un indotto locale per circa 12 milioni.

Nella fotogallery di Elisa Morabito, alcune fasi della presentazione della nuova sede, dei prodotti di Hi-Food e di alcuni prodotti finiti che mostrano in che modo possono essere utilizzati.