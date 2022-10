Investire all'estero: webinar gratuito con gli esperti del Sole 24 Ore

La Camera di commercio, in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Parma, organizza per le imprese del territorio il secondo appuntamento online con gli esperti del Sole24Ore. Gli argomenti che verranno affrontati riguardano le strategie e gli strumenti per l’internazionalizzazione aziendale. In particolare si parlerà di: “Evoluzione e nuove strategie di pianificazione fiscale nelle fasi di insediamento all'estero”. “Come stanno cambiando le supply chain e le reti distributive sui mercati internazionali”. “Dogane e scambi internazionali di merci: aumentare la competitività dell'azienda tramite gli strumenti di compliance”.

Ad approfondire i temi saranno il dr. Mattia Baù dello Studio Associato Baù Martini, l’Avv. Roberto Luzi Crivellini dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi e l'Avv. Elena Fraternali dello Studio legale UBFP tax & customs.

Il webinar è gratuito e verrà trasmesso su piattaforma Webex. L’iniziativa è frutto di una convenzione siglata dalla Camera di commercio con il Sole24Ore e prevede la realizzazione di un ciclo di seminari su tematiche di interesse per le imprese, tra cui l’innovazione e l’internazionalizzazione aziendali.

Per informazioni e iscrizioni: www.pr.camcom.it, promozione@pr.camcom.it