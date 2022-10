Maps fra le aziende coinvolte nel basket bond di Bper Banca

È stata perfezionata nei giorni scorsi la seconda emissione del «Basket Bond» per 17 milioni, promosso da Cassa depositi e prestiti e Bper Banca con garanzia della Banca europea degli investimenti, che segue la prima di 48 milioni.

L’emissione corrente ha interessato tre nuovi emittenti: Centro di Medicina, Maps e Massucco T, che hanno emesso tre minibond della durata di 6 anni con l’obiettivo di raccogliere risorse strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione, investimento e sviluppo in Italia e all’estero. Cdp e Bper agiscono in qualità di anchor investor del programma di Basket Bond e hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare della seconda tranche.