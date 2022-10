Imprese aperte: a novembre a Parma un programma speciale dedicato agli studenti universitari

Un programma speciale di eventi per invitare le giovani generazioni a scoprire le aziende del territorio, luoghi dove cultura d’impresa, creatività e innovazione si fondono, dando vita all’unicità che contraddistingue il tessuto produttivo locale. È questa la novità dell’edizione 2022 di “Imprese Aperte”, il progetto nato durante il biennio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, ideato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma.

Presentata oggi nel corso del Job Day dell’Università di Parma, l’iniziativa vuole celebrare le eccellenze imprenditoriali del territorio, custodi di un patrimonio straordinario di storia, competenze e know-how, e al contempo avvicinare queste realtà agli studenti che prossimi alla conclusione del proprio percorso di studi si apprestano a intraprendere i primi passi nel mondo del lavoro.

Quattordici le aziende (Allodi, Barilla, Bugnion, Coppini Arte Olearia, Davines, F.lli Galloni, Laterlite, Lincotek, Monte delle Vigne, Parmacotto, Sacmi, Salumificio Trascinelli Pietro, Sidel e Transfer Oil), a cui si aggiungono Food Farm 4.0 e Innovation Farm, che nel mese di novembre apriranno le porte delle proprie sedi agli studenti, offrendo loro l’opportunità non solo di scoprire processi e prodotti all’avanguardia ma anche di venire a contatto con l’esperienza delle persone che contribuiscono attivamente al successo aziendale. Questi appuntamenti saranno dedicati esclusivamente agli studenti universitari con prenotazione obbligatoria.

Un programma speciale che va ad arricchire un calendario già ricco di appuntamenti dedicati a cittadini e turisti, che il mese prossimo vedrà impegnate dodici realtà del territorio (Allodi, Barilla, Consorzio Agrario Parma, Coppini Arte Olearia, Dallara, Davines, Food Farm 4.0, Opem, Parmacotto, Sandra, Sidel e Torrcaffé): sono circa 30 gli appuntamenti (di cui seguono dettagli), a cui è possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria tramite l’app Parma 2020+21, a partire da 15 giorni prima di ogni singolo evento. Molte iniziative stanno già riscuotendo un grande successo, registrando numerose prenotazioni: si consiglia quindi di verificare la disponibilità dei posti consultando l’app dedicata.

“Imprese Aperte”: gli appuntamenti di novembre

Allodi organizza un percorso di visita a piedi legato all’architettura antica giovedì 24 novembre; martedì 8 e 15 novembre sarà il turno di Barilla, che aprirà le porte del pastificio di Parma, il più grande al mondo, e prevederà anche un percorso esperienziale che include elementi della Collezione d’Arte Moderna e

dell’Archivio Storico in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa; venerdì 4 e 18 novembre il Consorzio Agrario di Parma racconterà la propria storia attraverso esposizioni di foto d’epoca e macchine agricole; il 6 novembre Coppini apre il proprio Museo, accompagnando i visitatori e proponendo loro anche una degustazione di olio d’oliva.

Sempre il 6 novembre Dallara aprirà invece le porte della propria Academy, offrendo l’opportunità di visitare anche il reparto Aerodinamica e il Simulatore di guida per il training professionale dei piloti; sabato 12 novembre Davines proporrà un tour alla scoperta della sua sede principale, il Davines Village; per tutto il mese di novembre dal mercoledì al venerdì, sarà visitabile, previa prenotazione via email, il laboratorio territoriale di occupabilità Food Farm 4.0; martedì 8 e giovedì 10 novembre Opem aprirà le porte del proprio stabilimento all’insegna della sostenibilità.

Venerdì 25 novembre sarà invece il turno di Parmacotto, che offrirà l’opportunità di visitare il proprio sito di affettamento di Marano; il 15-17-22-24 novembre, Sandra illustrerà presso il proprio stabilimento il processo per la produzione del cartone ondulato; martedì 8 e 22 novembre proseguiranno le visite guidate in Sidel; sabato 5 e domenica 6 novembre Torrcaffé organizzerà infine un tour con la partecipazione del Mastro Torrefattore che illustrerà il processo di tostatura del caffè.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito web www.impreseaperteparma.com. Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@impreseaperteparma.com