Comunali, Tassi Carboni: "Non mi candido"

“Ho ricevuto numerose sollecitazioni ma ho deciso di non candidarmi alle comunali perché sarebbe stata una scelta in contraddizione con il percorso che ho fatto nella costruzione della coalizione del centrosinistra“. Questo l’annuncio del presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni che dunque non parteciperà alle prossime elezioni comunali in nessun ruolo.

“Sono uscito da Effetto Parma qualche mese fa in silenzio - ha detto - e poi avevo dato la mia disponibilità a entrare nelle liste del Pd e di Guerra ma non ho avuto alcuna risposta né tantomeno motivazioni è così mi ritiro in buon ordine auspicando la vittoria della coalizione di centrosinistra".