Roberti e Canova: "Penalizzate". Pronte a fare ricorso e a chiedere i danni - Video

Conferenza stampa, nel primo pomeriggio, di Roberta Roberti e Michela Canova per fare il punto della situazione, spiegare le loro mosse future e il loro punto di vista dopo che il Tar ha respinto il loro ricorso di essere riammesse alla tornata elettorale amministrativa. Entrambe non "negano che ci fosse una formalità non rispettata", ma pensavano e auspicavano che ci fosse più correttezza da parte dell'Ufficio elettorale". Si sentono "penalizzate" e stanno valutando non solo se fare ricorso al Consiglio di Stato, ma anche di chiedere i danni d'immagine.