Fecci e Siennica: "Il comandante dei vigili ha fatto il colloquio di assunzione a Bari"

"La struggente dichiarazione d’amore per Parma e il sindaco Pizzarotti del (prossimo ex) comandante della Polizia Municipale Cassano ci ha veramente toccato il cuore.

Ci ha commosso un po’ meno che proprio venerdì 20 maggio (3 giorni fa) il comandante Cassano abbia sostenuto con successo un colloquio presso il Comune di Bari per ottenere l’incarico di Dirigente di Polizia Locale nella città pugliese, rendendo davvero poco credibili le sue parole di smentita. Non si prendono in giro i cittadini: se il comandante ci vuole convincere che intende davvero restare a Parma, può rendere pubblica la sua lettera di rinuncia (protocollata) al Comune di Bari. Non c’è bisogno di turisti alla guida della Polizia Municipale di Parma, ma solo di gente capace e sul campo.

Il Corpo e la città meritano impegno e dedizione". Così Fabio Fecci, presidente dell’associazione Sicurezza e Decoro per Parma che sostiene la candidatura del civico Pietro Vignali a sindaco della città.

Vincenzo Siennica, candidato nella lista Per Parma 2032 con Lavagetto, a sua volta scrive: "Sono anni che parlo di sicurezza e di Polizia Locale anche presenziando alla protesta dei Sindacati di Polizia Locale in Consiglio Comunale.

Dopo 7 comandanti a Parma in 10 anni credo che sia ulteriore presa in giro per i cittadini ma soprattutto per tutto il corpo della Polizia Locale, avere un Comandante che se ne vuole andare ma non lo può dire per ragioni di campagna elettorale, in quanto ha vinto il concorso come Comandante a Bari.

A questo punto lo invitiamo a scegliere lidi migliori, perché comunque quando noi inizieremo a governare la città cambieremo Comandante con uno più presente e a lungo termine per gestire la sicurezza della nostra città al meglio".