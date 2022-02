La terra trema ancora: nuova scossa di terremoto alle 21,01, magnitudo fra 4.2 e 4.7

Due scosse di terremoto nel giro di un'ora. La prima, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 19.55, a una profondità di 7 chilometri: l'epicentro è localizzato a 4 km da Bagnolo in Piano. La scossa breve è stata avvertita in modo nitido nel Parmense ma anche a Reggio, Modena e in diverse province.

Una seconda forte scossa è stata avvertita alle 21,01. La magnitudo è stimata dall'Ingv fra 4.2 e 4.7.

Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite. Comunque non risultano al momento danni a persone o cose. E' quanto emerge dalle prime verifiche della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile anche se i controlli sono ancora in corso.

E’ stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni.

Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni.

La Regione in un comunicato fa sapere che "sono in corso, in questi minuti, le verifiche da parte della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. E’ stato intanto attivato il sistema di Protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è costantemente informato sugli esiti delle verifiche".