Felino, camion pieno di prosciutti si ribalta alla rotonda - Video

Questa mattina, sulla rotatoria della tangenziale di Felino all'altezza di via Marconi, un camion ungherese che trasportava prosciutti freschi tedeschi, pronti per la lavorazione in un prosciuttificio di Felino, si è ribaltato. I due autisti fortunatamente non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta l'assistenza pubblica di Collecchio, l'automedica di Langhirano, i vigili del fuoco e la polizia locale dell'unione pedemontana.