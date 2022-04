Guasto elettrico, danni agli elettrodomestici: rimborsati oltre 10mila euro a un felinese

Un cittadino di Felino, si è rivolto a Confconsumatori dopo che, lo scorso agosto, una forte scarica elettrica – derivata dal guasto di un palo dell’ente gestore dell’energia elettrica, vicino alla recinzione della casa – ha danneggiato in maniera significativa numerosi elettrodomestici all’interno della sua abitazione. Si è quindi rivolto alla compagnia assicurativa di Enel per chiedere il rimborso dei danni subiti, calcolati dal perito di parte in circa 11.000 euro, con l’assistenza dell’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori. In via stragiudiziale e in tempi rapidi ha ottenuto da Enel il rimborso della somma spesa per il ripristino degli elettrodomestici e delle apparecchiature irreparabilmente danneggiate.

“Siamo soddisfatti per aver supportato prontamente il consumatore che in pochi mesi si è visto riconoscere il danno subito, dimostrandone compiutamente la fondatezza. Si è così ovviato a spiacevoli attese e/o contestazioni che rischiano di far scemare la fiducia del consumatore nell'intentare una giusta e proporzionata richiesta al soggetto danneggiante che, in questo caso, non ha potuto far altro che liquidare il ristoro del pregiudizio cagionato”, afferma l’avvocato Menatti.

“Per noi è importante aver ottenuto questo risultato, non solo per il celere ed equo rimborso ma anche perché è stato ottenuto senza alcun ricorso ad atti giudiziari, spesso costosi e con procedure lunghe”, dichiara Mara Colla, presidente di Confconsumatori. “Abbiamo toccato con mano, ancora una volta, che quando le parti si confrontano, mettendo al centro i fatti accaduti e non l’interesse privato e personale, si accresce la fiducia dei cittadini, e la soddisfazione è reciproca”.