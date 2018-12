Neve sulle strade: traffico "difficile" intorno alla città. In azione i mezzi del Comune

Circolazione molto rallentata dalla neve questa mattina. Fra le 7 e le 9 circa si sono formate code sulle principali strade in entrata in città. Criticità segnalate sulla via Emilia e tra Pilastrello e via Traversetolo, con lunghe code.

Situazione migliore invece in città dove i mezzi spargisale erano entrati in azione già questa notte. La circolazione è migliorata gradualmente a partire dalle 9.

Attorno alle 10 si sono formate code in tangenziale nord, verso Reggio, a causa di un camion in panne (foto)

"Buongiorno Parma?": foto di Carlo

Appennino imbiancato a Corniglio e Tarsogno

Centro e Oltretorrente sotto la neve: la "foto-passeggiata"

Non solo disagi: giochi e passeggiate con gli "amici a quattro zampe"

IL COMUNE: 241 MEZZI MOBILITATI A PARMA. ECCO IL NUMERO UTILE PER LE SEGNALAZIONI. Il Comune di Parma fa il punto sul piano neve:

Sono stati effettuati, già a partire da questa notte, gli interventi nell'ambito delle azioni previste dal Piano Neve comunale con lo spargimento di sale su 400 chilometri di strade comunali. Accanto ai mezzi spargisale, sempre nella notte, sono entrati in azione alcuni spartineve, laddove la coltre nevosa ha superato i cinque centimetri. Dalle 5 di questa mattina sono operative le squadre per la spalatura della neve in corrispondenza dei plessi scolatici e lungo le principali piste ciclabili. Le temperature in mattinata sono sopra lo zero e la neve si sta sciogliendo. Per la giornata odierna sono stati allertati tutti gli operatori ed i mezzi disponibili. Nella notte sono previste gelate per cui saranno attivi gli spargi sale e i mezzi per la prevenzione ghiaccio.

NUMERO VERDE: 800484896 per segnalazioni e info.

Prosegue la nota del Comune:

Sono 241 i mezzi mobilitati per far fronte al Piano Neve e pronti a partire, 105 tra tecnici e operai spalatori: per la precisione 79 operai spalatori e 26 tecnici. I mezzi comprendono 158 spartineve, 10 pale per caricamento e spalatura, 51 autocarri, 22 mezzi spargisale e spargi cloruro. Per fare questo, l'Amministrazione ha stanziato 1 milione e 200 mila euro.

La città è stata divisa in cinque zone per rendere organico e efficace l’operatività del Piano stesso: la Zona 1 comprende gli svincoli delle tangenziali, la Zona 2 la grande viabilità, la Zona 3 il Centro Storico, la Zona 4 la parte Sud della città e la Zona 5 la parte Nord della città.

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui