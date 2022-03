A Felino Sala e in molti comuni collinari problemi di ricezione dei canali Rai

Franco Barilla scrive per segnalare problemi nella ricezione dei canali RAI nei comuni di Felino, Sala Baganza e nelle zone collinari e montane della Provincia (Bardi).

Nonostante l'intervento dell'antennista il segnale dei canali RAI arriva con una qualità pessima così come confermatomi dai miei concittadini.

In particolare i problemi si rilevano su RAI MUX MR (canale 37 che comprende RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 e RAI NEWS 24) e RAI MUX B (canalr 26: RAI MOVIE, RAI PREMIUM, RAI GULP, RAI YOYO, RAI STORIA, RAI SPORT + HD e RAI 3). Non si registrano invece problemi sul RAI MUX A (canale 40: RAI 1 SD, RAI 2 SD, RAI 3 HD, RAI 4, RAI 5, RAI SCUOLA, RAI SPORT e RTV SAN MARINO).

Provando ad interpellare RAI WAY non ho ricevuto alcuna risposta e i problemi restano"