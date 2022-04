Stazione, ascensori ancora fuori uso (nonostante la riparazione «annunciata»): tanti disagi - Le foto

«L'ascenseur est en panne», farfuglia non molto contenta una ragazza francese, scendendo la scala con la bicicletta in spalla. Ed è in evidente difficoltà anche una signora inglese appena scesa da un Frecciarossa, su una seggiola a rotelle.

Alla stazione ferroviaria sono ancora fuori uso i due ascensori che collegano il sottopassaggio principale ai binari dal 2 al 5, ovvero i binari dove fermano i treni più importanti. Per raggiungere i binari non rimane altro da fare che utilizzare le scale (fisse, non mobili). Sui due ascensori, bloccati da qualche settimana, compare la scritta «Ascensore fuori servizio. Ripristino stimato entro il 19/04/2022», cioè oggi. Ma alle 18.30 non c’era traccia di «lavori in corso». Per di più erano ferme anche le due scale mobili che collegano il piano -1 al piano -2. Gli ascensori guasti comportano disagi in primo luogo alle persone disabili, ma anche alle persone con valigie pesanti e comunque alle persone che hanno difficoltà a salire e scendere le scale. Per le

biciclette, va ricordato che il trasporto è consentito sui treni regionali e sugli Intercity.

Nella confusione che regnava ai binari oggi alle 18.30, va segnalato anche che in pochi minuti diversi ragazzi hanno attraversato i binari 3 e 4, un ragazzo addirittura sollevando un monopattino. Un altro ragazzo si è «meritato» una strombazzata dell’Eurocity Bologna-Zurigo perché ha attraversato i binari quando stava arrivando il treno.