Matrimonio da favola sul lago di Como: stasera Lady Gaga canterà per gli sposi

La cantante e attrice americana Lady Gaga canterà questa sera a Como in un concerto privato organizzato per le sontuose nozze del miliardario britannico Alan Howard, 58 anni, che da anni ha una villa sul lago di Como nella zona di Bellagio. Il tutto avverrà nel parco di Villa Olmo, splendida dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como e che Howard ha affittato per un mese intero, pagando alle casse pubbliche un affitto di 1,3 milioni di euro.

In realtà il miliardario e la moglie americana, Caroline Byron, si erano sposati due anni fa nei primi giorni della pandemia Covid, ma ora hanno voluto ufficializzare la loro unione con gli ospiti in un evento descritto come memorabile.

Pare che sia in particolare la sposa ad essere un’accesa fan della cantante americana, invitata per l’occasione. Lady Gaga è arrivata già ieri sul lago di Como ospite in una villa privata e ha già fatto alcune prove, blindatissime, sul palco. Stasera, anche se il pubblico non potrà vederla - tutto il parco della villa è stato reso off limits per giorni non senza qualche polemica locale - potrà però di fatto ascoltare il concerto.

I preparativi dell’evento sono iniziati il 6 giugno e le componenti sono quelle che si possono immaginare in un matrimonio da film: allestimento neobarocco stile Versailles, luci scenografiche, fuochi d’artificio, cena preparata da chef stellati, limousine e motoscafi messi a disposizione degli ospiti, che potranno arrivare direttamente via lago grazie ad un attracco allestito per l’occasione. Lady Gaga era stata anche lo scorso anno sul lago di Como per le riprese del film «House of Gucci».