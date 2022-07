Gli Onestini brothers (Gianmarco e Luca), i fratelli influencer più gettonati d'Italia, hanno fatto tappa a Parma

Oltre due milioni di follower solo su Instagram per i due fratelli-influencer più famosi d'Italia. Gianmarco (Grande Fratello in italia e Spagna) e Luca (Tronista, GF VIP e vincitore del reality show spagnolo Secret Story) Onestini hanno fatto tappa a Parma, dove come da copione hanno fatto una full immersion di seflie, foto e... risate.