Kim Kardashian e Pete Davidson si lasciano: non è più "Kete"

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. "Kete", così come erano conosciuti, hanno deciso di interrompere la loro storia in modo amichevole, riportano i media americani citando alcune fonti, a causa della «distanza», lei vive in California e lui a New York. Ma anche della loro fitta agenda di impegni che rende ancora più complicato il rapporto. I due erano insieme dallo scorso ottobre dopo un incontro sul palco del popolare show "Saturday Night Live".