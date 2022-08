Brad Pitt e Emily Ratajkowski: è nata una nuova coppia?

Nuove coppie all'orizzonte. E' scoppiato l'amore tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski, almeno stando ai rumor riportati dai magazine statunitensi.



L'inedita coppia sarebbe stata più volte a passeggio mano nella mano per le vie di New York e all'uscita da un ristorante dopo una cenetta romantica per due. Entrambi sono reduci da storie d'amore importanti: l'attore è ancora impegnato in un braccio di ferro spietato con la ex moglie Angelina Jolie, mentre Emily si è separata da poco da Sebastian Bear-McClard.

