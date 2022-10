Francesco Chiofalo, l'influencer da 1 milione e 700 mila follower al compleanno di Angelino- Guarda chi c'era

Il Green Glam Restaurant, locale all’interno del Golf Club di Vigatto, si mette l’abito elegante per festeggiare il compleanno di Angelino Ferrari. Tanti personaggi noti della Parma by night (e non solo) erano presenti all’evento: un successo annunciato scandito dal ritmo di deejay Andrea Mazzali e dalla voce coinvolgente di Maicol Bassi. Foto, selfie e video a go go con il festeggiato e tanto altro: ospite della serata (e amico di Angelino), è arrivato al “Green”, Francesco Chiofalo, personal trainer e influencer da 1 milione e 700 mila follower su Instagram, in tv ora con Barbara D’Urso.