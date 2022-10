La Leotta si diletta con sportivi e calciatori. L'ultimo flirt? E' un Karius ragazzo

Cambiano i Governi, i Ministri e i Ministeri (che assumono pure nomi e aggettivi diversi in una girandola di sostantivi e neologismi), ma c’è un qualcosa, un’abitudine ribelle e immarcescibile, perpetua ed incrollabile, che supera indenne ogni cambiamento sociale o politico e che si erge, come monumentale totem, a dominare imperterrito, la comunicazione: il pettegolezzo, il chiacchiericcio che, implacabile non risparmia nessuno e nessuno si risparmia quando ci sarebbe, spesso, necessità di tenere sigillate le labbra invece d’aprirle per dar aria a gole che perpetuano, come officianti dei rito «facciamoci i fatti altrui», il gossip.

Sempiterni protagonisti «il calciatore e la bella» non subiscono l’ingiuria dell’indifferenza, puntellabile con ipotetici «ma chi se ne….» o un sonoro e rotondo «ma vafan…brodo» (viste le brume vien voglia di bollire gallinelle e polli e nutrirsi del sapido nettare…).

A una settimana da Ognissanti in cima (e non di rapa…) alla hit delle storielle hot, troviamo l’instancabile Diletta Leotta, che da buona conoscitrice del calcio, approfondisce, senza temere il super lavoro, la conoscenza dei giocatori, coi quali, evidentemente, riesce ad essere sempre se stessa…

L’ultimo incontro, che definiremo flirt perché così suona almeno un po’ romantico, è con il portiere Loris Karius, uno che di rado prende la palla e para i goal, mentre sembrerebbe un campione nell’insaccare belle donzelle, una dopo l’altra. Non che Diletta sia da meno, anzi, avendo il dono della versatilità, ha nel suo carnet personale, un surfista, Giacomo Cavalli, col quale pare abbia superato e abbattuto onde altissime, divenute gigantesche per via dell’irresistibile attrazione tra i due, ahimè spiaggiatasi con l’arrivo del portiere…

Non paga del manto erboso dei campo di calcio (conosciuti e già perlustrati in passato con Michele Paolucci , allora in forza nel Catania, con cui gioca la prima gara ufficiale nel 2008 in Coppa Italia, contro il Parma e ci rifila una doppietta, e, dicono gli storici studiosi del «pallonar m’è caro in questo mondo», la Diletta, poco più che adolescente, era allora nella rosa delle…papabili (no, non è un errore di ortografia).

E, giusto perché quando si vuole ben comprendere il mondo degli sportivi è corretto non trascurare nessuna delle discipline, Leotta la diletta si è anche buttata sul ring per un big match col pugile Daniele Scardina, noto alle cronache col chiarificante pseudonimo King Toretto, il che lascia presupporre che le doti dell’aitante tira pugni mandino direttamente al tappeto con un bel ko definitivo.

Da ultimo ma non ultimo nella cronologia delle consenzienti «vittime» dell’incantatrice di serpenti sicula, c’è anche il turco più amato dalle donne (e non solo…) del globo terracqueo, quel Can Yaman dall’irsuto petto che persegue l’attività di attore, al punto che, dicono le solite viperette velenose, abbia recitato anche nel ruolo di amorino con la Leotta, facendosi ritrarre in atteggiamenti che da intimi sono divenuti pubblici attraverso un acconcio servizio fotografico, messo in piedi, sempre secondo i «si dice», dietro un lauto compenso per entrambi…

Fosse così, la delusione s’imporrebbe sovrana nel nostro domenicale vaneggiare, mettendo in discussione tutto il nostro spettegolare del dì festaiolo: altro che passione, altro che furore da ormone impazzito: in un momento, dal «bono» si passa al «bonifico» e la banca sia con voi….

Buona domenica