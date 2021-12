Bruno Tanzi conquista il grembiule a Masterchef! Entra nella Masterclass

Bruno Tanzi ce l'ha fatta: ha superato il secondo turno delle selezioni di Masterchef ed ha conquistato il grembiule acquisendo il diritto a partecipare alla Masterclass.

Tanzi, parmigiano 64enne nato a Londra e tornato a vivere a Parma dove è agente di commercio e dj, si è sottoposto alla prova di abilità organizzata dallo chef Locatelli che consisteva nel preparare un burrito usando la fantasia. Così l'aspirante chef parmigiano ha preparato un burrito scomposto, che ha presentato aperto, nel quale ha messo il roastbeef per sottolineare la sua origine londinese. Una presentazione che ha conquistato i giudici Locatelli, Barbieri e Canavacciuolo che lo hanno premiato con il grembiule. Quindi Tanzi è uscito cantando "Help" dei Beatles quasi ad invocare un aiuto per le future sfide che lo aspettano.