Un mix di successo: beva irresistibile tra i profumi di tostatura

In un mondo globale tutto cambia velocemente, così anche la Maison Louis Roederer apre un nuovo capitolo con Collection evolvendo il Brut Premier, classe 1920.

Uno Champagne di antica fama che ha sempre dimostrato potenza, fierezza, carattere e una potente genialità. Oggi Collection nasce da una ricerca di eccellenza, di libertà, di rinnovamento per arrivare a creare qualcosa che rimanesse in linea col passato ma facesse un salto aspirazionale. Collection rappresenta la volontà di un cambiamento epocale nel perseguire un’agricoltura sostenibile che ha coinvolto l’intero parco di vigne di proprietà della Maison.

Questa filosofia ha persuaso l’azienda a intraprendere pratiche vitivinicole sostenibili che permettano di comporre al meglio l’assemblaggio di ogni millesimo tanto da conferire una nuova identità al vino. Ogni grappolo utilizzato per Collection è il risultato di una selezione precisa ed accurata iniziando dalla vigna, alla raccolta e alla pigiatura. Si crea così una «resérve perpétuelle» iniziata dall’annata 2012, arricchita ogni anno con l’ultima vendemmia e conservata al riparo dall’ossigeno, in tini di acciaio inox di grande capacità.

Negli anni con ogni nuova vendemmia si forma una matrice di lucente complessità, freschezza ed energia. COLLECTION 242 si compone per il 34% di «resérve perpétuelle», per il 10% di vini di riserva invecchiati in rovere delle annate 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016, completati dal 56% dei successi dell’anno della vendemmia 2017: Chardonnay, Pinot Nero e Meunier della Valle della Marna in particolare.

Il numero 242 di Collection rappresenta quello delle vendemmie realizzate dalla nascita della Maison Louis Roederer, nata nel 1776. E il risultato sorprende perché difficilmente si riesce a trovare a questi livelli un connubio di tostatura e naso potenti con una freschezza di beva che proprio per il naso vieppiù conquista l’assaggio.

Sentori

Tostati e canditi

Abbinamenti

Tutto pasto

Voto 92/100

Prezzo in enoteca 45 euro

Qualità prezzo

*****