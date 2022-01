Masterchef, per Bruno Tanzi partenza in salita. Poi il risotto gli vale la balconata

Simpatico, creativo, con molte avventure sulle spalle e un'anima rock: il parmigiano Bruno Tanzi prosegue il suo percorso a Masterchef prendendosi i complimenti dei giudici.

La partenza è in salita: Bruno viene ripreso da chef Barbieri perché va troppe volte in dispensa. Ci può andare una sola volta, ma ha dimenticato il burro: Barbieri glielo requisisce a lui tocca cercarlo in prestito. Tiene banco anche la sua “simpatia” per Mime, la concorrente giapponese che però non sembra ricambiarlo molto (“chef, quello ha 64 anni!”). Nella prima prova, la Mistery Box, che eccezionalmente dava un pass per la balconata e il passaggio del turno, non viene scelto tra i migliori.

Ma all'Invention Test - «dove si va a casa», come amano ripetere i giudici -, si difende: alla classe fanno visita due giovani chef: Sarah Cicolini, abruzzese del Santo Palato di Roma e Diego Rossi, una stella Michelin a soli 26 anni, chef di Trippa di Milano, che presentano due personalissime versioni di piatti da trattoria moderna: la pajata e il vitello tonnato. Bruno sceglie la pajata ma tutti i piatti vengono ribaltati quindi si ritrova a cucinare il vitello tonnato. Niente paura, è lui il primo a mostrare la propria creazione ai giudici: con il suo «Albero della salvezza» si prende un «bravo» da Cannavacciuolo e può festeggiare: «Mi sa che la scampo anche stavolta», sussurra. E infatti va esattamente così.

Nella puntata seguente Tanzi e compagni affrontano lo spauracchio skill test: il tema è quello del miele. Una gara a step: nel primo ci si concentra sulla mantecatura. E Tanzi non sbaglia: il suo risotto, promosso a pieni voti da chef Locatelli, gli vale la balconata.