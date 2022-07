Consorzio Parma Quality Restaurants, quando gli chef mettono in tavola la solidarietà - Fotogallery

Obiettivo centrato per la cena "Insieme per il futuro" organizzata al Ristorante Romani di Vicomero che ha visto i ristoratori del Consorzio Parma Quality Restaurants al lavoro per raccogliere fondi per sostenere i progetti della Cooperativa Insieme, realtà che da oltre 40 anni sviluppa e promuove progetti in risposta alle necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In cucina, al fianco degli chef Fabio Romani e Nicole Zerbini de La Porta a Viarolo a capitanare la squadra, si sono schierati gli chef dei ristoranti 12 Monaci, Labirinto, Stendhal da Francesco, Al Vèdel, Trattoria Le Viole, Osteria Antica Rocca, La Vecchia Fucina, Tri Siochett, Km90, Vecchio Borgo, Squid, Due platani, Antichi Sapori, Antica Hostaria delle Tre Ville, Trattoria Dai Sibani, Unicorno, chef Mariano Chiarelli, pastry chef Enrico e Marcella Brancato e Ugo Bertolotti, per un "gran buffet" d'eccezione pensato per solleticare i palati di tutti.

L'ambiziosa speranza era infatti quella di avvicinarsi al risultato della cena del 2019 quando, prima che la pandemia stravolgesse piani e abitudini, ben 700 persone avevano partecipato all'appuntamento tra buona cucina, musica e solidarietà, ma ieri sera le aspettative sono state superate e l'incasso record di ben 14.500 euro (che sarà interamente donato grazie alla generosità di La Beccheria di Parma, la Polleria Rosticceria Otello, la Pescheria Ajolfi e Pronto Carni, la pizzeria Il Gabbiano, la Torrefazione Lady, la gelateria Ciacco e Silvano Romani che hanno messo a disposizione gratuitamente gli ingredienti per la cena) permetterà ora di fare un importante passo avanti per la realizzazione di nuovi servizi.