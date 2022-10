Mars Shinshu Kasei Malt Japanese Whisky- Sorso elegante, morbido e raffinato

Mars, distilleria fondata nel 1872, è una delle aziende pioniere nel mondo del whisky giapponese, che ha abbracciato con piglio risolutamente empirico, figlio della molteplice strada inaugurata con gli stabilimenti di Shinshu e Tsunuki, più un sito dedicato all’invecchiamento, Yakushima. Così nascono whisky territoriali e definitissimi, temperati da luoghi e climi differenti.

Con Shinshu siamo ai piedi della montagna Komagatake, nella Prefettura di Nagano, nel cuore delle Alpi giapponesi, a 800 metri di altitudine, in una zona dalle condizioni climatiche estreme – temperature che vanno dai 15 gradi sotto-zero invernali ai 33 estivi – che incidono notevolmente sugli aromi e la maturazione; Tsunuki si trova invece nel distretto di Kagoshima, nel sud del Giappone, nascosta dai piccoli monti Choya e Kurata, da cui proviene l’acqua utilizzata per la distillazione. L’ultimo, infine, è Yakushima, omonima isola che ospita il deposito di invecchiamento della distilleria, è anche patrimonio UNESCO dal 1993 per via del suo clima caldo, tropicale e molto, molto umido.

Da questo composito territorio arriva il blended whisky Kasei: prodotto a partire da un blend di diversi stili, Kasei significa Marte, in giapponese, ed è un whisky di orzo maltato e altri cereali dal sapore leggero e rotondo, con ampie note di fiori e frutta matura e un leggero finale affumicato. Il colore dorato è concentrato, e dotato di una bella luminosità.

Sottile e raffinato, il bouquet che si sprigiona al naso si accende di note di miele e frutta a polpa gialla, creando una trama delicatissima, speziate e affumicata. In bocca è cremoso pur nel corpo, medio, e colpisce l’ampiezza del sorso, croccante. Elegante, morbido e delicato, ha origine da un assemblaggio di Single Malt e Grain Whisky accuratamente scelti dalla distilleria.



Sentori

Fruttati e fioriti

Abbinamenti

meditazione, cucina etnica

Voto 90/100

Prezzo enoteca 40euro

Qualità prezzo 3