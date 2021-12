Docente universitario ucciso in un parcheggio

E’ stato ucciso Dario Angeletti, il docente dell’Università della Tuscia di circa 50 anni trovato morto nella sua auto in un parcheggio a Tarquinia, in provincia di Viterbo, questo pomeriggio. Lo si apprende da fonti investigative che mantengono il riserbo sulle indagini in corso.

L'auto del docente di Biologia marina si trovava in un parcheggio sterrato nella zona litoranea delle Saline.

Alcune perquisizioni sono in corso. Lo si apprende da fonti investigative. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una di queste perquisizioni potrebbe riguardare proprio il presunto responsabile del delitto