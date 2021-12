Sciatore 15enne morto dopo una caduta sulle piste della Valsesia

Un ragazzo di quindici anni è morto all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L’incidente è avvenuto ieri, nella tarda mattinata, sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato traportato in elisoccorso all’ospedale novarese. Nonostante i tentativi dei medici, è morto a causa dei traumi che ha riportato al capo.