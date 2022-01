La finale di Supercoppa Inter-Juve si giocherà regolarmente il 12 gennaio

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso - apprende l’ANSA - di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all’unanimità.