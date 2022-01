Incendio in un palazzo a New York: 19 morti tra cui 9 bambini

Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciannove piani e si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. «E' uno degli incendi peggiori della storia recente della città», ha detto il capo dei vigili del fuoco di New York.

Il numero di feriti sarebbe di 63, di cui almeno 32 ricoverati in ospedale. Sulla scena oltre 200 soccorritori. Domenica scorsa il rogo in cui in un edificio di Philadelphia sono morte 12 persone, tra cui 8 bambini.